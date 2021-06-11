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台積電營收回升 早盤以602元開高收復600元
台積電ADR周四收漲0.95%，收在118.24元，台積電（2330）今（11）日開盤再站上600元，以602元開出，上漲3元，市值回升至15.61兆元，一度拉升至603元，盤中漲幅0.66%。
台積電5月合併營收1,123.6億元，月增0.9%，年增19.8%，為歷年最旺的5月，但營收回升的情況略低於市場預期，累計今年前五月合併營收5,860.8億元，年增17.1%；法人看好，6月營收可望持續增加，若達成先前公布的財測，推估單月營收將上看1,400億元，再挑戰新高。
台積電預估，第2季營收129～132億美元，以新台幣28.4兌1美元計算，毛利率49.5～51.5%，營業利益率為38.5～51.5%；預估第2季營收季減1%至季增2%，有機會挑戰單季新高。
台積電董事會通過將提高股利，今年第1季將配發2.75元現金股利，5月營收回升，今日以602元開高，收復600元關卡，盤中漲幅0.66%。
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