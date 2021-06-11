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高端漲停鎖死、1.23萬張排隊等買 基亞、云辰漲停同賀
高端疫苗（6547）解盲成功，今（11）日早盤以漲停275.5元開出後鎖死，12,356張漲停買單排隊等著買，拉出第3根漲停，基亞（3176）及云辰（2390）也是跳空漲停開出後鎖死。
高端公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析數據，宣布解盲成功，將儘快向食藥署申請緊急授權（EUA），同時樂觀看待結果。高端表示，早已準備好原物料，今年至少有1,000萬劑的產能，可以配合國內需求。
高端解盲成功，市場早有預期，股價提早拉出兩根漲停，今日以漲停275.5元開出後鎖死，第一盤成交量僅263張，排隊等著買的漲停追價單12,356張；高端漲停，基亞也是跳空以86.6元開出，市價驗漲停買單逾5,000張；云辰以32.35元漲停開出，漲停及市價買單逾1.1萬張。
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