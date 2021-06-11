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台股開盤漲41點 高端疫苗開盤漲停
台股今(11)日開盤上漲41.23點，開盤指數為17,200.45點。高端疫苗 （6547）今日恢復交易，開盤直攻上漲停板價275.5元，仍有超過萬張委買追價。
群益投顧表示，大盤昨日第三度測試12日線後強漲，站回各均線之上，短期均線結構偏多 。大盤連三個交易日量縮至4,000億元左右，指數結構強中透弱。外資則持續性大玩期、現貨價差交易。
群益投顧說，有業績的傳產股，近日反逆勢拉回修正，折射出階段股價基期牽制壓力轉增，波段相對漲多股追高風險偏大；整體電子股亦仍有上檔承壓疑慮。相關結構下，具籌碼優勢與有機會受個別高價電子股強漲創高帶動的低基期高價電子股，以及兼有題材、指數波動風險規避特性的生技股，應是短線相對有操作空間的方向。
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