台股開盤漲41點 高端疫苗開盤漲停

萬寶投顧分析師王榮旭指出，通膨升溫使Fed提前結束寬鬆的疑慮今年以來不曾間斷，但是歐美股市並沒有因此大幅回檔，道瓊與標普500指數姿態很高，隨時會再締新猷。英、德、法國等歐洲股市在6月則是先後創下新高，反應疫苗大量施打之後歐美經濟大解封，景氣持續成長緩解了部分可能提前升息的負面衝擊。

2021-06-11 08:19