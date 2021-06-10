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鴻海投資DNex 擴大東協其他投資機會

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）科技集團今（10）晚發布聲明表示，鴻海透過本次取得DNeX股權的機會，未來將與該公司攜手在半導體與電動車領域深入合作，進一步擴大集團在半導體與電動車的佈局，本次投資也是鴻海「3＋3」領域投資規劃之一，未來藉此結盟擴大東協其他投資機會。

鴻海是在今天晚間公告表示，以1.08億令吉（約新台幣7.8億元）投資馬來西亞科技公司DNeX，等於間接投資馬來西亞8吋晶圓廠SiTerra，為鴻海集團進軍電動車產業所需要的小晶片，再下一城。

鴻海公告表示，該公司是透過其新加坡子公司Foxconn Singapore Pte Ltd取得 Dagang NeXchange Berhad（DNeX）普通股合計1.2億股，投資金額為1.08億令吉。

鴻海 馬來西亞

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