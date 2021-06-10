鴻海投資DNex 擴大東協其他投資機會

新冠肺炎疫情持續威脅民眾生活，重中之重的是「疫苗在哪裡」？國內高端、聯亞2家疫苗廠在尚未完成二期解盲前，政府已先下訂1000萬劑。高端今天下午宣布解盲成功，但由於外界最關注的保護力，必須要經過三期臨床實驗才能得知，民眾對國產疫苗的信心恐怕仍有問號。且在此之前，近日股價早就大起大落，內線交易疑雲四起。

2021-06-10 17:18