國壽前5月賺逾一整年 國泰金總獲利居金控之冠

5月受台股震盪加上新台幣升值，國泰金（2882）今（10）日公布 2021年5月稅後純益72.3億元，雖不如4月142.5億元，但累計稅後純益達785.2億元，高於富邦金（2881）前五月的747餘億元，是15家上市全控中目前整體獲利總金額第一高，並續創歷史新高，較去年同期成長135%，每股盈餘5.93元排名金控第二高。

其中旗下子公司國泰人壽累計獲利已超越去年全年水準，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利亦創同期新高；持續受惠經濟復甦及金融市場上行，使主要子公司有亮眼表現。

主要獲利來源國泰人壽5月稅後純益50億元，年成長59%，累計稅後純益亦較去年同期大幅增長232%至660.4億元，持續刷新歷年紀錄。

國壽表示，5月投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績！國泰人壽5月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為206億元及51億元，皆穩居業界第一。

儘管目前全球疫情仍所有反覆，但一般預期今年國際景氣可望隨歐美經濟逐漸解封及大規模財政刺激而復甦，有利資本市場正向發展。台灣5月以來本土疫情升溫，金融市場雖震盪，但仍展現韌性，惟因台幣匯價相對強勢，致壽險公司外匯操作仍面臨壓力。

國壽表示，投資團隊一直以來密切跟蹤市場動向，靈活進行投資操作，實現資本利得，並機動調整避險策略，今年以來避險成本率較去年明顯下降，整體獲利表現仍得以穩健增長。國泰人壽投資型商品5月初年度保費162億，未受疫情影響，截至5月底共727億元，較去年同期成長120%。亦帶動5月FYP突破200億，較前月大幅成長35%。

另一獲利引擎國泰世華銀行方面，自結5月稅後純益19.5億元，累計稅後純益達103.2億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

此外，今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，5月國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長15%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至5月底為518萬張，較去年同期成長3%。2021年5月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為770%，資產品質維持穩健。

其他子公司方面，國泰產險5月稅後純益0.9億元，前5月累計稅後純益8.4億元，較去年同期減少，主因今年以來大型商業火險賠款金額較去年同期增加所致，但隨著季度累積、業績增加將逐漸降低此影響；核心業務穩定推展帶動簽單保費成長，投資收益亦較去年同期增加。在財務投資方面，今年以來，投資團隊把握機會進行布局，並逢高實現資本利得，投資績效維持優異表現。

國泰證券5月稅後純益1.8億元，前5月累計稅後純益達8.8億元，較去年同期成長116%，寫下歷年來同期新高紀錄。今年以來，受惠國內外股市交易活絡與投資人大規模使用線上證券服務，各項業務皆穩定成長，其中，台股經紀業務、定期定額業務表現超乎預期，持續刷新歷史紀錄。

在台股經紀業務方面，國泰證台股5月交易金額較去年同期成長327%，市佔率連續第9個月創新高，達3.4%；台股定期定額也持續成長，單月扣款金額續創今年以來新高。國泰證券示。將持續透過數位平台優勢擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險為前提，穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩健成長。國泰投信5月稅後純益1.1億元，前5月累計稅後純益達5.9億元，較去年同期成長80%，並續創同期新高，資產管理規模持續成長，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，5月底資產規模達1.2兆元，穩居市場第一；各產品線均維持強勁成長動能。