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解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

高端解盲成功利多來了 概念股動起來

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導
高端疫苗。 記者蘇健忠／攝影
高端疫苗。 記者蘇健忠／攝影

高端（6547）的新冠疫苗今（10）日發布解盲數據，由於「安全性、耐受性良好」，業內解讀，等於「解盲成功」，認為將為生技類股帶來新一波行情外，相關概念股如台康（6589）、東洋（4105）、基亞（3176）、云辰（2390）等相關概念股也將動起來，備受矚目。

高端新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗解盲，該公司指出，根據分析數據顯示：安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。

另外，在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率(seroconversion rate)達99.8%；中和抗體之幾何平均效價(GMT titer)為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為733，GMT倍率比值為180倍增加。

高端（6547）表示，期間分析數據合於預期，該公司將盡快將期間分析報告、以及研發相關文件，送交至食藥署進行EUA緊急授權使用審查，並盡速向歐盟EMA及其他國際藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗。

由於高端解盲成功，未來有機會成為本土首度安排國內施打的疫苗，受此利多激勵，高端已經連拉兩根漲停板，業內指出，高端大股東基亞，基亞今日已經連帶受惠，而高端合作夥伴台康、東洋等，也可望連帶受到加持。

據了解，國產新冠疫苗國家隊日前已經整備完成，成型，高端已與台康生合作生產疫苗原液後，台康就是高端的生產基地，據了解，東洋可望接手充填、銷售，三家業者將完成上中下游整合，在申請EUA獲准後，供應鏈即可望動起來。

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