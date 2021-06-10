外資大買 三大法人合計買超159.4億元　

台股今(10)日終場上漲193點，以17,159.22點作收。今(10)日三大法人合計買超金額159.4億元，其中，外資買超金額161.1億元。

台灣證交所統計，今日外資及陸資(不含外資自營商)買超161.1億元，外資自營商賣超42萬元；投信賣超18.7億元；自營商(自行買賣)買超金額3億元、自營商(避險)買超金額14億元。

今日台積電（2330）大漲，聯發科（2454）盤中曾衝到千元，台灣50成分股的台塑（1301）、亞德客-KY（1590）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、大立光（3008）、富邦金（2881）及矽力-KY（6415）等股也呈上漲。大盤成交量雖4千億元左右，但買盤力道不弱；分析師說，台積電提高股利分派，拉高現金殖利率水準，再次凸顯台股高殖利率的優勢，是否吸引外資買盤仍有待觀察。