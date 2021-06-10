台積電神救援 台股勁揚193點收17,159點

台股今(10)日收盤上漲193點，收盤指數17,159.22點，成交量4,089.63億元。今日出現較明顯轉折是台積電（2330）宣布提高股利帶動資金轉進電子股，台積電以今日最高價599元收盤，上漲13元；台積電強勢也帶動電子股占大盤成交比例超過五成，此外，電子股權值股的上揚更激勵大盤指數勁揚。

貨櫃三雄早盤股價反轉向下，拖累鋼鐵、造紙等傳產股，不過，因電子股接棒多頭地位，盤中由聯發科（2454）領軍，資金紛紛轉往盛群（6202）、台光電（2383）、力旺（3529）、建漢（3062）及穩懋（3105）不同次產業的個股，帶動電子股行情走勢。台灣50成分股盤中漲幅領先大盤指數約0.5%，除台積電漲幅超過2%，瑞昱（2379）、南亞科（2408）、聯發科、大立光（3008）及矽力-KY（6415）漲幅也不錯。

午盤過後，原本疲軟的傳產股又竄高，鋼鐵股衝高也影響貨櫃三雄的跌幅收斂，隨著台積電帶動的電子股，接近午盤時的指數漲勢更往200點挑戰。

分析師說，原本要拉回整理的大盤因台積電的神助，又站回萬七點之上，並吸引資金轉進電子股，雖然傳產股出現量縮且價回現象，但傳產股的基本面札實，等籌碼沈澱後，還是有機會再度竄起，短線因國內新冠肺炎疫情未見緩和，投資人也不敢持續偏多操作電子股，可能會形成類股輪動，在高檔以盤代跌的局面。