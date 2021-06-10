聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯發科將公布5月業績 盤中股價站回千元
手機晶片大廠聯發科（2454）今（10）日股價上攻，盤中一度達1005元，回到千元以上水準。
聯發科即將於今日下午公布5月業績。
根據研調機構Counterpoint最新研究報告指出，聯發科今年首季全球手機晶片市占率衝上35%，連三季稱霸業界，同時也持續拉大領先高通的市佔差距。
根據Counterpoint調查，聯發科今年首季全球手機晶片市占率為35％，領先高通的29％，蘋果自製晶片則為17％市占率位居第三，至於三星晶片以市占率9％排第四，大陸海思與紫光展銳則各有5％市占率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言