聯發科將公布5月業績 盤中股價站回千元

台灣的疫情失控大約從五月十日左右，華航機師帶入病毒，傳染諾富特飯店、萬華老人茶、蘆洲獅子會、羅東遊樂場，從此四處擴散，到五月十八日投資人發現社區感染傳開，驚慌殺出股票，到五月十五日宣布進入三級警戒，從此台灣進入半封城狀態，整個來看，五月對台灣經濟層面的衝擊是大的，這個時候有幾個指標值得觀察。

2021-06-10 14:15