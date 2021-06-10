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聯發科將公布5月業績 盤中股價站回千元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科董事長蔡明介（本報系資料庫）
聯發科董事長蔡明介（本報系資料庫）

手機晶片大廠聯發科（2454）今（10）日股價上攻，盤中一度達1005元，回到千元以上水準。

聯發科即將於今日下午公布5月業績。

根據研調機構Counterpoint最新研究報告指出，聯發科今年首季全球手機晶片市占率衝上35%，連三季稱霸業界，同時也持續拉大領先高通的市佔差距。

根據Counterpoint調查，聯發科今年首季全球手機晶片市占率為35％，領先高通的29％，蘋果自製晶片則為17％市占率位居第三，至於三星晶片以市占率9％排第四，大陸海思與紫光展銳則各有5％市占率。

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