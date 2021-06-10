UPS龍頭旭隼以大陸工廠出貨為主 早盤股價穩健上攻

不斷電系統（UPS）龍頭大廠旭隼（6409）表示，目前以大陸工廠出貨為主，產業訂單能見度不長，下半年還無法明確。今(10)日早盤股價穩健上攻，盤中一度來到1270元，上漲25元。

旭隼是台股的千金股之一。 5月營收13.34億元，月減3.1%，年增3%。前五個月累計營收61.72億元，年增20.6%。

旭隼指出， 越南應該會維持現狀，受到疫情影響， 無法太積極出貨，客戶也有很多不同的考量，因此生產重心還是會維持在中國的工廠。旭隼以ODM（設計生產）業務為主，成長來源來自客戶委外；主力產品的UPS之外，強調逆变器（Inverter） 或儲能產品， 只要整體市場需求成長，客戶加大委外訂單就可以受惠。

今年營收雖仍然穩定成長，但旭隼多次重申，匯率及原材料還是二個影響獲利的關鍵因素。

旭隼以ODM為營運主軸，採取全球市場分散出貨的營運策略，並且獲得全球前五大UPS品牌大廠的穩定釋單，成為營運二大來源。在中小型UPS的出貨量旭隼位居全球市佔第一大。