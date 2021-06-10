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市場預期台積電5月營收回升 盤中股價回神

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
竹科內的台積電。記者潘俊宏／攝影
竹科內的台積電。記者潘俊宏／攝影

晶圓代工龍頭台積電（2330）將於今（10）日下午公布5月營收成績單，市場預期，該公司5月營收將能重回1,200億元之上，優於上月水準。

隨著苗栗近日新冠肺炎疫情有放緩跡象，台積電今日早盤股價帶領台股上漲，漲幅持穩在1%以上，股價站穩590元之上，截至目前為止，最高上漲超過10元，驅動大盤數度上漲百點。

從營收表現來看，因產出產品組合改變，台積電、聯電（2303）、世界先進（5347）等晶圓代工廠4月營收均較3月下滑，不過，就已公布5月營收的聯電和世界先進來看，單月營收均見止跌回升。

其中，聯電5月合併營收達171.89億元，更是創單月歷史新高，比上月增加4.9%，也較去年同期成16.6%；經過前兩天的整理，今日聯電股價漲幅最高也超過1%。

而台積電4月一度掉到1,113.15億元，比上月明顯下滑13.8%，法人預期，5月營收將與其他晶圓代工廠相同，順利止跌回穩，單月營收將重新站回1,200億元之上。

京元電（2449）、超豐（2441）等下游封測廠傳出外籍移工群聚染疫，一度令外界憂心衝擊上游晶圓代工廠，所幸近日染疫人數未再明顯增加，令外界鬆了一口氣，期待疫情持續獲得控制。

據台積電預估，第2季營收將介於129億元到132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

台積電第2季財測偏弱，主要受到智慧型季節性影響所致，法人普遍認為主要來自5奈米大客戶蘋果訂單調節；毛利率則因為5奈米量產，折舊攤提成本較高影響。

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