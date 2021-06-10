買到漲停股！富邦半導體ETF掛牌漲幅稱霸台股ETF

富邦台灣半導體（00892）10日正式掛牌，碰上台股大漲、台積電（2330）更引領電子股強攻，該ETF早盤快速累積逾3萬張成交量，一度為台股掛牌ETF人氣第一高，後在半導體股集體攻高，有成分股大漲甚至漲停，該ETF漲幅最高達2%，稱冠台股ETF漲幅表現。

富邦台灣半導體10日上演蜜月行情，受惠台股無懼端午長假來臨強彈表現，特別是台積電宣布加碼股息，高價IC設計、MOSFET等半導體股跟進強漲，ETF一開盤就以紅盤開出，早盤漲幅不斷擴大，一度以超過3萬張熱量排行台股掛牌ETF人氣第一名，後元大台灣50反1（00632R）交投熱度居上。

到10點左右，富邦台灣半導體再累積約4萬張成交量，漲幅重新擴大到2%。以台股原型ETF觀察，該ETF仍為10日交易量及漲幅第一，超越同為電子股大宗的富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、元大台灣50（0050）等ETF。

富邦台灣半導體和中信關鍵半導體有18檔成分股重複，其餘12檔清一色是股本50億元以下的中小型股，有中小股偏多的特色，如金麗科、松翰、盛群、全新、致新等個股都納入，盛群10日飆漲停，松翰、致新漲逾半根停板，全新大漲4%，還有台積電、瑞昱、聯發科等高價權值股也開高走高，紛紛加持ETF表現亮眼。

值得注意是，或許是長假因素降低抱股意願、又逢台股強勢大漲，富邦台灣半導體ETF沒有溢價，反而折價，從開盤來到10點左右，折價幅度在0.5%附近。若是想布局的投資人，不用擔心買貴，今天都是不錯的買點。