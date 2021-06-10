台股早盤漲逾百點重返萬七 資金轉進電子

台股今(10)日開盤後走低再衝高，開盤半小時左右即上漲逾百點，指數曾攻到17,117點，上漲約150點；今日資金轉進電子股，電子股成交比重超過六成。

今日貨櫃三雄走勢明顯轉弱，盤中跌幅曾超過３％，促使部分資金轉進電子股，半導體及電子零組件類股較為強勢，台光電（2383）、建漢（3062）、盛群（6202）等股亮燈漲停，聯發科（2454）、天鈺（4961）、合晶（6182）．台揚（2314）及新唐（4919）等股量價俱揚。

分析師說，台積電（2330）突然宣布調高股利分配，讓投資人感受到盤面氛圍的轉變，資金也開始轉移至電子股，但面板雙虎今日盤中表現疲軟，顯然投資人還是鍾情於股價基期相對低的電子股，在端午假期前，短線進出仍宜控制資金比例的風險。