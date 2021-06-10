台股開盤上漲58點 台積電開盤591元

台股今(10)日開盤上漲58.32點，開盤指數為17,024.54點；台積電（2330）今日開盤591元，上漲5元。

台股今日開盤後的強勢類股為電器電纜、造紙、運輸及玻陶，貨櫃三雄仍是盤面吸金焦點，天鈺（4961）、台光電（2383）、東森（2614）、合晶（6182）、云辰（2390）、台揚（2314）及盛群（6202）股價展現強勢。

群益投顧說，大盤指數仍收在12日線之上，暫守住整理格局，但須留意轉弱壓力持續上升。短線技術面轉弱壓力上升,走勢將繼續震盪調整,盤面以個股表現為主。可尋找短線技術型態轉強標的，參考短期均線多空，換股區間操作因應。