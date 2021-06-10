富邦期貨：預期台股等FOMC後 較有表現空間
周三聯準會透過隔夜反向附買回機制從市場回收超過5,000億美元現金，為連續三日創下新高，暗示市場充斥過剩的資金，市場持續等待6月10日將公布的美國5月CPI通膨數據，以判斷聯準會下一步政策調整時機，美股銀行及工業類股領跌，四大指數全面收黑。
市場關注6月10日美國CPI及6月17日 FOMC 利率決議影響，加上端午連假即將到來，使得台股近期買氣收斂，即使資金開始轉進電子股，但仍無法有效推升指數，反而在投資人獲利了結賣壓下，出現指數翻轉向下跡象，預期台股需待FOMC 會後，才較有表現空間。
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