鼎炫-KY 5月營收達2.15億元 月增3.9%

專業EMI材料暨全球衡器供應商鼎炫-KY（8499〉今日公佈2021年5月合併營收達新台幣2.15億元，較去年同期的2.01億元成長6.93%，續創歷年同期新高。2021年1月至5月合併營收達10.1億元，較去年同期成長37.08％。

鼎炫-KY表示，旗下EMI材料事業持續受惠於全球遠距辦公及教學需求，在遠距商機新生活型態下，帶動商務、消費應用筆電、平板銷售熱絡；衡器事業方面，隨著歐、美地區將逐步解封，新產品陸續推向市場，帶動衡器事業全球接單及出貨力度持續增強，創造集團5月營收持續成長，月增3.86%，年增6.93%。

鼎炫-KY指出，憑藉集團戮力針對旗下EMI材料事業透過齊全材料產品線、一條龍垂直整合等優勢，近年擴增產能、提高自動化生產比重，以滿足客戶訂單交期需求。

鼎炫-KY表示，隨著消費性電子產品應用規格持續擴增，帶動EMI材料研發設計升級、使用量提高，面對目前市場供需吃緊影響，集團持續發揮垂直整合優勢、與上游原料供應廠商長期合作關係，加大原料採購策略調整彈性，下降對整體訂單出貨供應影響，亦持續接獲客戶急單需求，凸顯集團良好業務競爭力及創造營運良好動能挹注。

展望本季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。第季向為EMI材料傳統出貨旺季，加上持續受惠宅經濟、NB、平板領域材料需求強勁，材料事業接單、出貨皆有望持續保持良好成長動能。

此外，集團亦持續深化衡器事業外銷代工、自有品牌接單動能，持續投入新款衡器產品研發設計、完善軟體及硬體整合、以及布建旗下T-Scales衡器自有品牌經銷通路，隨著全球客戶訂單持續回溫，以期堆疊集團未來營運良好成長引擎。