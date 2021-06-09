快訊

國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

鼎炫-KY 5月營收達2.15億元 月增3.9%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

專業EMI材料暨全球衡器供應商鼎炫-KY（8499〉今日公佈2021年5月合併營收達新台幣2.15億元，較去年同期的2.01億元成長6.93%，續創歷年同期新高。2021年1月至5月合併營收達10.1億元，較去年同期成長37.08％。

鼎炫-KY表示，旗下EMI材料事業持續受惠於全球遠距辦公及教學需求，在遠距商機新生活型態下，帶動商務、消費應用筆電、平板銷售熱絡；衡器事業方面，隨著歐、美地區將逐步解封，新產品陸續推向市場，帶動衡器事業全球接單及出貨力度持續增強，創造集團5月營收持續成長，月增3.86%，年增6.93%。

鼎炫-KY指出，憑藉集團戮力針對旗下EMI材料事業透過齊全材料產品線、一條龍垂直整合等優勢，近年擴增產能、提高自動化生產比重，以滿足客戶訂單交期需求。

鼎炫-KY表示，隨著消費性電子產品應用規格持續擴增，帶動EMI材料研發設計升級、使用量提高，面對目前市場供需吃緊影響，集團持續發揮垂直整合優勢、與上游原料供應廠商長期合作關係，加大原料採購策略調整彈性，下降對整體訂單出貨供應影響，亦持續接獲客戶急單需求，凸顯集團良好業務競爭力及創造營運良好動能挹注。

展望本季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。第季向為EMI材料傳統出貨旺季，加上持續受惠宅經濟、NB、平板領域材料需求強勁，材料事業接單、出貨皆有望持續保持良好成長動能。

此外，集團亦持續深化衡器事業外銷代工、自有品牌接單動能，持續投入新款衡器產品研發設計、完善軟體及硬體整合、以及布建旗下T-Scales衡器自有品牌經銷通路，隨著全球客戶訂單持續回溫，以期堆疊集團未來營運良好成長引擎。

鼎炫 營收 平板

延伸閱讀

台南率先補助！旅行社可申請遠距辦公設備1萬元

受惠5G、遠距商機 邑昇、亞泰5月營收登高

KKday推3萬元解封按摩充電包 1元就有機會抽中

台灣8月能解封？關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

相關新聞

獨／高端明日停止交易 收盤後舉行解盲記者會

高端疫苗明日將停止交易，外界預期新冠肺炎疫苗二期臨床實驗將解盲，對此高端僅表示，相關內容必須以公告為主。

台股失守萬七關卡 跌109點收16,966點

台股今（9）日收盤下挫109.99點，收盤指數16,966.22點，失守萬七點關卡，成交量 3,984.06億元。

台股一度失守萬七，多頭恐將轉空？大咖：已經「步履蹣跚」，持股應分3部分避險

近來的股票價差獲利，都是要建立在殺低，或是拉回敢勇於承接的前提，這也意味著之前股市的多頭，縱使尚未轉向為空頭，但是步履開始出現蹣跚的情況，投資人除了做好控制持股比重的問題之外，部分轉向避險及分散功能的商品的確有其必要。

美陸續解封「報復性消費」湧現！ 台灣「這類股」可超前部署

隨著美國接種疫苗比例超過4成，美國多個城市也即將宣布解封。

壽險資金挺台股 金管會嚴禁操盤手居家辦公

疫情嚴重，愈來愈多金融業居家辦公或異地辦公，各金融公會也訂定居家辦公相關指引，讓業者參考。但是，在擁有20多兆龐大資金部位的壽險業當中，有兩種人被明訂，不得居家辦公...

台股跌破萬七！貨櫃三雄無法集人氣 短線恐震盪整理

台股今（9）日在端午節前出現買盤縮手，台積電（2330）未能撐盤，長榮（2603）等貨櫃三雄股在當沖量大之下，未能開高後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。