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台股失守萬七關卡 跌109點收16,966點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（9）日收盤下挫109.99點，收盤指數16,966.22點，失守萬七點關卡。報系資料照
台股今（9）日收盤下挫109.99點，收盤指數16,966.22點，失守萬七點關卡。報系資料照

台股今（9）日收盤下挫109.99點，收盤指數16,966.22點，失守萬七點關卡，成交量 3,984.06億元。

台股開盤後，長榮（2603）雖仍匯集人氣上攻，但未能突破121.5元高點，回檔修正卻拉低萬海（2615）及陽明（2609）股價，鋼鐵、造紙及紡纖等類股今日則未續強，加以台積電（2330）也未給力，指數在9點21分左右跌破萬七點關卡，並一波波向下探底至16,907點。

全國矚目的高端疫苗今日開盤仍鎖住漲停板價250.5元，成交約7千多張；生技股今日也相對強勢，寶齡富錦（1760）、雃博（4106）、亞諾法（4133）、科妍（1786）、中天（4128）、合一（4743）等股盤中也呈現強勢。

科技權值股今日表現疲軟，僅天鈺（4961）、敦泰（3545）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、南電（8046）及新唐（4919）等股較強。

台股 台積電

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