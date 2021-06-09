長榮5月營運亮眼 本土法人上修目標價至152元

長榮（2603）5月營收344.42 億元，創下歷史新高，本土法人最新報告表示，運價提升是營收大幅成長的主因，在運價漲勢未歇下，預期6月營收將續創高；法人預估長榮今年EPS 34.57元，看好下半年營運動能強，給予2.8 倍本淨比評價，維持買進建議，目標價上修至152 元。

長榮5月營收344.42億元，自結5月稅後純益171.66億元，年增1,312.84%，平均5月每天獲利超過5.5億元，每股純益2.91元，5月營收及獲利雙創歷史新高；累計今年前5月營收1,521.44億元，年增112.25%，創同期新高。

長榮5月營運數字公告後，本土法人開始上修目標價，法人表示，長榮公告5月自結獲利優於預期，第2季在運價表現方面，貨載需求從3月中下旬起回升，截至6月4日最新報價，上海出口貨櫃SCFI 綜合指數為3,613.07 點，4月以來SCFI 指數累計上漲40.5%，運價漲勢強也優於預期。

法人指出，目前全球主要港口船舶準班率僅維持2~3成水準，預期櫃位供給將持續呈現偏緊狀況，將有助運價持續上揚；另外，因於美洲線年度新合約自5月起適用，預估今年美洲線合約價格調漲幅度將超過100%，預期長榮6月營收將續創歷史新高。

法人預估，長榮第2季EPS8.43元，將續創新高；展望第3季，因美國地區疫苗接種率上升，經濟活動將逐漸復甦，美國零售商因應解封後購物需求提升，將加大備貨力度，第3季運價將持續上漲。

法人強調，下半年受惠於傳統旺季，加上美洲線年度新約挹注，預期獲利動能將比上半年強，預估長榮今年EPS34.57 元；維持長榮買進建議，目標價上修至152 元。

外資及本土法人先後調高長榮目標價，先前亞系外資給予長榮買進評等，目標價上看145元；本土法人先前則曾將長榮目標價上修至167元；在長榮公布5月獲利後，又有本土法人上修目標價。

長榮今（9）日開高震盪，早盤以120元開出，一度拉升至120.5元，中午過後也曾翻黑下滑至114元，成交量超過44萬張，居個股成交量之冠。