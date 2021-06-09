台股一度失守萬七，多頭恐將轉空？大咖：已經「步履蹣跚」，持股應分3部分避險

摘要 1.台灣現況受限於疫苗的嚴重不足，加上疫情持續擴散，各產業遇到的情況大不相同，內需的餐飲、飯店、服務業陷入寒冬，高科技業則是持續強強滾，航運及鋼鐵業仍然是歷年來罕見的火熱。 2.近來的股票價差獲利，都是要建立在殺低，或是拉回敢勇於承接的前提，這也意味著之前股市的多頭，縱使尚未轉向為空頭，但是步履開始出現蹣跚的情況，投資人除了做好控制持股比重的問題之外，部分轉向避險及分散功能的商品的確有其必要。

台股（7日）開高走低，盤中指數一度重挫371點，跌破萬七，最低來到16775.85點，收盤指數在17,083.91點，萬七失而復得。

隨著歐美國家普遍施打疫苗，而逐步朝向解封、慢慢恢復正常生活型態之際，亞洲國家及部分開發中國家，卻陷入普篩不足及疫苗嚴重短缺的窘境，而持續的社區感染中，有一點是一個地球、兩個世界，不過一向反應比較敏感的資本市場，卻是剛開始測試低點之後，就隨即展開持續性的反彈。

各國股市幾乎皆是如此，甚至疫情已經獲得控制的美國，在先前政府加大力度的紓困及發放現金補助之後，經濟數據皆普遍出現非常亮麗的數字，拜登甚至努力在基建的部分下功夫。

兩黨互相協商可望規模略降，但是會如期推出，這一定是另外的一劑強心針，民間的就業及企業的復甦會有很大的幫助，我的感想就是政府就是為人民服務，如果真正有心及有能力的話，其實是可以做很多有益於老百姓的事情，反之如果濫用或是無所作為則是早晚會被人民唾棄的。

鏡頭回過來看台灣現況，受限於疫苗的嚴重不足，加上疫情持續擴散，尚未有止歇現象，所以老百姓的生活，已經明顯受到很大程度的改變。

各產業遇到的情況自然是大不相同，內需的餐飲、飯店、服務業陷入寒冬，高科技業則是持續強強滾，航運及鋼鐵業仍然是歷年來罕見的火熱，在股價表現的過程中，當然有一些個股顯然是出現嚴重超買的現象，投機味道濃厚，介入時務必要小心。

近來的股票價差獲利，都是要建立在殺低，或是拉回敢勇於承接的前提（當沖者另當別論）。而且已經有些操作上的難度了 ，這也意味著之前股市的多頭，縱使尚未轉向為空頭，但是步履開始出現蹣跚的情況，投資人除了做好控制持股比重的問題之外，部分轉向避險及分散功能的商品的確有其必要。

一、現階段持股不宜超過5成，可以分3部分，一是科技股，二是傳產，三是高現金殖利率的績優股。

二、避險的部分，黃金ETF、高收益債券基金，至於期貨或是反向ETF及認售權證則是要看個人的操作技術及接受波動風險的能耐而定。

三、現金至少持有1至2成，由於利率仍然是處於歷史低點，所以適度的借貸都是非常合理且正確的作為。

我目前對於行情的沙盤推演是，目前的驚驚漲行情會繼續走下去，直到幾種情況就會改變， 一是6／14是否會解除三級緊急狀態，或是何時有大批疫苗爭取抵台（這兩項利多出現的時候就有可能要留意利多出盡）。

這是逆向思考的建議 ，另外我也認為多頭走到現在的地步，也許還有機會出現一次逃命波，但是屆時要留意逢高降低持股的時機，至於市場擔心的通貨膨脹問題，我認為可能是初期的現象，還不至於太嚴重，美國FED也不斷重申目前沒有要升息的考慮（雖然市場一直擔心即將發生）但是只要有預期心理出現的時候，就會不斷去累積反映這樣的預期。

相信大部分的民眾，都沒有經歷過現在的生活型態，這也必然加速改變許多行業的崛起與殞落，危機與轉機，一直是一體兩面的，無論是老闆、員工、股東都將面臨重新洗牌的新局面，值得我們好好思考一番。

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