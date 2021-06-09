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台股跌破萬七！貨櫃三雄無法集人氣 短線恐震盪整理
台股今（9）日在端午節前出現買盤縮手，台積電（2330）未能撐盤，長榮（2603）等貨櫃三雄股在當沖量大之下，未能開高後守住，以致早盤跌破萬七點關卡。
台股今日在9點21分跌破萬七點後，指數續滑落到16,978點；長榮開高後，未能帶動萬海（2615）及陽明（2609），反而走弱時，拉低貨櫃三雄的股價；台積電開低後續滑落到584元，奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）也走弱。
分析師說，雖然５月營收整體表現不錯，但國內疫情嚴峻及半導體等電子廠染疫風暴，影響投資人持股信心；運輸、鋼鐵、造紙及塑化紡纖類股已輪動過，如獲利展望最佳的貨櫃三雄無法持續強勢，勢必影響大盤走勢，短線恐陷入區間整理。
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