台股開盤下跌6點為17,082點 高端疫苗拉出第二根漲停

台股今（9）日開盤下跌6.31點，開盤指數為17,082.52點。高端疫苗（6547）開盤再度漲停，成交量4,752張，委買仍有236張搶進。

台股今日開盤仍由長榮（2603）、陽明（2609）匯聚人氣，敦泰（3545）、新唐（4919）、環球晶（6488）及正德（2641）表現相對強勢。

群益投顧表示，目前月線及季線均呈現上揚，指數下檔有支撐；但是端午節前大盤明顯量縮觀望，短線前高不容易越過，應區間操作、逢高減碼。櫃買市場增溫、電子股見到零星個股表現，但是端午節前電子全面接棒可能性不高，指數震盪拉回可考慮低接買進航運或近期營收護體的強勢個股。

群益投顧說，6月3日、5月10日等前高連線17,300點附近有解套壓力，為加權指數短期面臨關卡；不過，台股昨日成交量縮至3,478億元，為近兩個月以來首見低於4千億元，預估端午節前，以區間震盪格局看待。連假節前效應，美國將公布CPI、竹科新冠肺炎疫情等變數，預料電子股不太容易有積極買盤，至於貨櫃三雄的走勢，仍是台股力守萬七關卡的信心指標。