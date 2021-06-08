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瑞基5月營收1.03億元 年減2.22%

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

全球現場檢測先驅瑞基海洋生技（4171）於今（8）日公告5月合併營收1.03億元，月增63.2%，年減2.22%。累計營收3.98億，年成長26.45%。

瑞基表示，新冠疫情延燒，多國疫情反覆，相關檢測產品持續出貨。台灣方面，由於本土疫情擴大，檢測需求激增，目前使用瑞基新冠產品之合格實驗室已增至63間。國際方面，除持續回購下訂之市場，印度目前進行進口註冊；巴西送件申請當地醫材登記；同時亦出貨至史瓦帝尼。泰國五月持續訂購非洲豬瘟產品。

此外，因應瑞基中長期以人病與動物兩大市場雙軌布局之規畫。瑞基董事會通過以現金增資及發行有擔保可轉換公司債以充實營運資金，新建三期廠房與購買機器設備，以擴大產能，提升市場競爭力，強化財務結構及資金靈活調度之彈性。

瑞基 疫情

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