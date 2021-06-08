全台首家 元大證券台、韓、港陸續上線美股即時資訊

元大證券為台灣龍頭券商，透過跨部門、跨子公司間及跨境整合與創新，增強業務及獲利成長之動能，同時積極整建海外事業。從電子平台、金融商品、理財規劃、投資資訊到人員訓練等方面，無不致力於提供客戶更尊榮的金融理財服務。

2020年台灣證券商複委託開戶數增幅近三成，交易量大幅成長逾五成，美國市場股票、ETF、債券等占整體複委託交易量的比重更高達七成，突顯台灣投資人熱衷投資美國市場的程度，因應此趨勢，金管會宣布的資本市場藍圖包含開放國人可採定期定額方式買賣外國有價證券以及研議證券商辦理外國有價證券的外幣融資，未來台灣投資人對於美股即時資訊的需求顯而易見。

元大證券身為台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一，於2018年底與美國三大交易所之一的Nasdaq深入合作，共同向台灣廣大投資人提供美國市場的數據服務；2019年華麗登場Nasdaq Tower，以「We know Asia」的鮮明品牌形象成為第一家登上美國紐約時代廣場總部Nasdaq Tower電視牆的台灣證券商；2020年秉持ESG精神，響應Nasdaq支持抗疫活動，於Nasdaq Tower電視牆播放暖心標語，挺過疫情、支持抗疫英雄、散播正能量。

元大證券現今依然走在市場最前端，2021年的今天將與Nasdaq更進一步合作，成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商。過去，元大證券電子交易平台提供符合資格條件的投資人美股即時報價資訊，其餘投資人則僅能使用延遲報價資訊。

即日起，不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，都能透過投資先生App取得Nasdaq美股重要指數及個股即時報價資訊，元大證券海外子公司元大香港、元大韓國也會陸續上線Nasdaq美股即時資訊。元大證券以提供投資人多元理財方案為終極目標，致力於發展更好、更即時的投資環境，讓客戶在防疫期間投資不中斷，投資不落人後。