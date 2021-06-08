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台股解析／台股量縮 法人一口同聲：是好事

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（8）日開高震盪走低，盤中指數翻黑，成交量也縮小，到底量縮對現階段台股來說是好還是壞？法人認為量縮是好事，包括追價買盤及當沖量都減少，代表投資人冷靜，櫃買中心是重要的觀察指標，同時法人認為，可以尋找電子股開始布局。

台股今日以17,094.34點開高，一度拉升至17.181.52點，但盤中追價力道不足，指數震盪翻黑，截至中午成交金額逾2,500億元，預估成交金額約近3,700億元，指數守住萬七，在平盤附近震盪。

華南投顧董事長儲祥生表示，短期出現量縮是好事，代表投資人冷靜看待，但如果長期量縮，則恐有人氣下滑的情況，並不是好的情況，今日量縮，主要是當沖量少了一些，尤其是貨櫃三雄經過昨日大震盪，今日當沖的量減少。

儲祥生認為，目前電子股仍欠缺主流，僅是零星表現，造成電子股占大盤比重回不到以往的水準，後續可以留意美股科技股及台股IC設計股、蘋概股，可關注蘋果是否提前拉貨，另外，OTC是重要的觀察指標，OTC指數上漲，但表本土資金投入較多。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，量縮買盤觀望，讓籌碼沈澱是好事，他表示，目前處在端午節連假前，加上節氣變盤說及5月營收公布後半時期，量縮是正常的，減少籌碼的不穩定性，且KD高檔交叉向下，量縮整理一下是好的。

證券分析師張陳浩表示，量縮是好事，大盤經過昨日的激烈震盪後，今日表現不像昨日激烈，追價買盤減少，當沖減少，都讓成交量減少，以盤勢來看，開高小拉回，量縮不多是好的，如果爆大量反而不好。

張陳浩認為，台股來到目前的高檔位置，在操作上要有部位，但也不要太多，因為大盤指數也可能衝過前高，他指出，電手股目前是開始布局的時間點，包括營收創高的IC設計股，蘋果概念股、晶圓代工的聯電（2303）等都有機會，逢拉回可伺機布局。

台股 當沖 蘋果概念股

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