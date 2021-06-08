台股解析／高端跌停打開 該買還是要跑？

高端疫苗（6547）傳出力拚最快在6月10日解盲，在苦吞6根跌停後今（8）日不僅是打開跌停，甚至在第二盤就急拉上漲停228元鎖死，排隊買單逾6,000張，到底高端跌停打開該買還是要跑，有法人認為先等解盲結果，有法人則說打開就要賣，更有法人直言，變數仍多不要碰。

高端與衛福部簽訂500萬劑疫苗採購合約，消息宣布後股價苦吞6根跌停，市場以利多出盡看待，今日打開跌停，早盤以190.5元開低，終止連續跌停表現，且在隨後直衝上漲停，法人分析股價強勢的原因之一是不能當沖，即使明天下跌，買第一盤的人還是賺。

證券分析師張陳浩表示，政府將採購高端疫苗500萬劑，暫以一劑250元估算，購買疫苗金額達12.5億元，但每人需打兩劑，因此預期可能還有追加採購500萬劑的可能，合計將達25億元，以獲利率5成推估，方可貢獻每股純益6元。

張陳浩說，如果以本益比30倍來看，股價在180~200元的價值出現，因此，股價止跌打開跌停，但後續市場是否會再給予更高的本益比，則要看解盲的結果，他強調，在市場傳出解盲很快就會揭曉下，今天第一盤沒有買的，就先等解盲再說。

證券分析師黃漢成則是認為，解盲就是最大利多，跌停打開就是要快跑，因為如果解盲不成的話要怎麼辦，所以，反彈上來就要趕快跑，空手者也不建議進場。

另有法人坦言，高端看起來是有特定資金介入，才能由跌停打開再拉上漲停，但是這種特別的股票，不是一般投資人可以碰的，建議不熟這個產業的投資人不要碰，尤其是後續仍存有變數，未來的風險無法評估，一般人不碰為妙。