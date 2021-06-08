快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

外國疫苗抵台不如預期？陳時中：COVAX、AZ都遲到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股解析／高端跌停打開 該買還是要跑？

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
高端開盤大跌後急拉漲停。記者高彬原／攝影
高端開盤大跌後急拉漲停。記者高彬原／攝影

高端疫苗（6547）傳出力拚最快在6月10日解盲，在苦吞6根跌停後今（8）日不僅是打開跌停，甚至在第二盤就急拉上漲停228元鎖死，排隊買單逾6,000張，到底高端跌停打開該買還是要跑，有法人認為先等解盲結果，有法人則說打開就要賣，更有法人直言，變數仍多不要碰。

高端與衛福部簽訂500萬劑疫苗採購合約，消息宣布後股價苦吞6根跌停，市場以利多出盡看待，今日打開跌停，早盤以190.5元開低，終止連續跌停表現，且在隨後直衝上漲停，法人分析股價強勢的原因之一是不能當沖，即使明天下跌，買第一盤的人還是賺。

證券分析師張陳浩表示，政府將採購高端疫苗500萬劑，暫以一劑250元估算，購買疫苗金額達12.5億元，但每人需打兩劑，因此預期可能還有追加採購500萬劑的可能，合計將達25億元，以獲利率5成推估，方可貢獻每股純益6元。

張陳浩說，如果以本益比30倍來看，股價在180~200元的價值出現，因此，股價止跌打開跌停，但後續市場是否會再給予更高的本益比，則要看解盲的結果，他強調，在市場傳出解盲很快就會揭曉下，今天第一盤沒有買的，就先等解盲再說。

證券分析師黃漢成則是認為，解盲就是最大利多，跌停打開就是要快跑，因為如果解盲不成的話要怎麼辦，所以，反彈上來就要趕快跑，空手者也不建議進場。

另有法人坦言，高端看起來是有特定資金介入，才能由跌停打開再拉上漲停，但是這種特別的股票，不是一般投資人可以碰的，建議不熟這個產業的投資人不要碰，尤其是後續仍存有變數，未來的風險無法評估，一般人不碰為妙。

解盲 疫苗

延伸閱讀

蘇貞昌承諾8月底1000萬劑疫苗 陳時中：100萬劑是國產

陳培哲言論掀波 蘇貞昌：疫苗依法審認

高端打開跌停 早盤開低後直攻上漲停228元

莫德納開打 高醫院長鍾飲文建議孕婦和AZ過敏者優先

相關新聞

高端打開跌停 早盤開低後直攻上漲停228元

高端（6547）在連吞6根跌停後，今（8）日打開跌停，早盤以190.5元開出，下跌17元，跌幅8.19%，股價在第二盤隨...

今年EPS創歷史新高 但漲幅落後的傳產

萬寶投顧蔡明彰強調，傳產不是方向的問題，而是節奏的問題。

台股解析／高端跌停打開 該買還是要跑？

高端疫苗（6547）傳出力拚最快在6月10日解盲，在苦吞6根跌停後今（8）日不僅是打開跌停，甚至在第二盤就急拉上漲停22...

台股漲近百點後拉回 族群續輪動

台股今天開高震盪，一度上漲接近百點，不過漲勢隨即收斂翻黑。法人指出，台股呈現健康輪動，電子資金比重略回溫，但本土疫情發酵...

高端漲停鎖死 分析師：特定買盤作價

高端疫苗（6547）在連續吞下六根跌停板後，今天開盤不久隨即漲跌鎖死，股價來到228元。分析師表示，應該是有特定買盤進場...

不畏疫情 國產5月營收年增26.4%

不畏疫情擴散，國內混凝土龍頭國產（2504）在科技大廠擴廠＋前瞻建設計畫等「雙引擎」拉動下，今天公布5月營收18.45億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。