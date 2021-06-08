不畏疫情 國產5月營收年增26.4%

不畏疫情擴散，國內混凝土龍頭國產（2504）在科技大廠擴廠＋前瞻建設計畫等「雙引擎」拉動下，今天公布5月營收18.45億元，較4月高點滑落9.5%，但比去年同期成長26.4%，繼續維持高成長動能。

國產主管表示，國際半導體需求持續火熱，帶動全台科技大廠擴廠熱潮，加上前瞻建設計畫逐年發酵，「雙引擎」帶動下，促進各區域建設利多發展。國產因擁有全台最多的28座混凝土廠，具有區域多廠協同作業、不間斷的混凝土巨量澆築等競爭優勢，可滿足科技大廠為了搶時間蓋廠，在短時間供應大量混凝土的能力，訂單持續滿檔。

面對央行打炒房，國產因為有廠辦、商辦訂單的加持，營運不受影響，累積今年前五月營收89.78億元，年增率高達28.7%，動能仍然相當強勁。

國產主管說，由台積電（2330）領軍的科技大廠不斷擴廠，形成「護國群山」，並帶旺周遭房市強強滾，國產掌握台積電建廠將近七成的混凝土需求，目前手中累積的庫存訂單大約要兩年才能夠消化，有利公司長期營運穩健、不受短期房市環境波動影響。