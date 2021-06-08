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評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

高端股價戲劇性變化 早盤拉到漲停228元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

高端疫苗（6547）昨天股價跌至207.5元，拉出第6根跌停，從今天開始起10個營業日分盤交易均改為20分鐘撮合一次，今天股價出現戲劇性變化，早盤股價一路往上拉到漲停228元。

近來因股價波動大，持續達公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，4月稅後虧損1.32億元，每股稅後虧損0.63元。至於已經公布的第1季稅後虧損1.56億元，每股稅後虧損0.74元。

高端自5月30日公布與衛生福利部疾病管制署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充，因為國內對於國產疫苗出現質疑聲浪，所以股價連續多根跌停。

投資專家分析，高端公布利多後，市場質疑聲浪似乎不小，究竟還沒展開三期臨床的疫苗算不算有效？國內的疫苗研發已經不再是單純的採購事件，投資議題淪為政治議題，國內開始陷對於疫苗施打的選擇開始出現不同的聲音，包括為何不多採購國外疫苗等問題，人民能有選擇施打疫苗品牌的選項等，使得高端股價吞下連6根的跌停。

疫苗

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