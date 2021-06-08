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京鼎外籍員工確診停工兩天快篩 今日股價開盤小跌

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）因竹南廠有6名外籍移工確診新冠肺炎，昨（7）日宣布停工兩天並進行全員快篩，今日開盤股價呈現小跌。

京鼎昨日公告指出，因為竹南廠接獲6名外籍員工確診新冠肺炎，辦公大樓及廠區已全面消毒，並且自7日開始全面停工二天，同時針對竹南廠區進行全員快篩作業。

京鼎預估，6月營收將因此較預期目標減少2%到3%，後續將透過產能調配彌補產能損失。

受到這個消息影響，京鼎今日一開盤就以226.5元開出，下跌4元，跌幅1.7%，並不算重。

京鼎7日表示，竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大及廠區已全面消毒。

京鼎預定自7日開始全面停工二天，並規畫於今日針對竹南廠區進行全員快篩，初估納入快篩人數不含外籍員工約近430人，若有快篩陽性情形，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢。

肺炎 半導體

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