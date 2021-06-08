高端疫苗開盤未跌停 台股開盤漲10點

台股今（8）日開盤上漲10.43點，開盤指數為17,094.34點。台股今日開盤時，高端疫苗（6547）爆出6千多張成交量，開盤價為190.5元，下跌17元、跌幅8.1%，並未再跌停。

群益投顧表示，昨日檢測概念為主的泛防疫概念股逆勢走強，折射出竹科周邊群聚感染，再度引發市場對疫情影響擔憂。昨日本土確診數明顯下降；但疫情指揮中心說，不排除因「周末相關篩檢數目比較低」的可能性，短線泛防疫概念股走勢料呈分歧混沌態勢。

電子股內有竹科周邊疫情群聚感染疑慮，外仍臨基期風險；而波段強勢的原物料股處高檔輪動加速、強弱明顯分歧化階段(昨日運輸、鋼鐵等原物料股重跌,但仍有紙類逆勢大漲)；大族群多空渾沌，現階段應留意基期高低輪動，擇強嚴守技術面操作應對。