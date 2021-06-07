櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動 5月全民開獎名單出爐

櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動5月份全民開獎已完成抽獎，共計80名投資人得奬，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，詳細名單已公布於櫃買中心官方網站。

櫃買中心表示，本次債券ETF及ETN獎勵活動將舉辦至6月底，投資人可多加把握最後機會參與抽獎活動。投資人於活動期間買賣債券ETF或ETN達標，即可參加當月抽獎活動，得獎之投資人每名可獲得1,000元百貨公司禮券；另外，累計每季交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券，投資人可直接上網查詢是否幸運中獎，櫃買中心也會主動寄出中獎通知。

證券經紀商業績競賽龍虎榜方面，依櫃買中心統計截至5月底資料，債券ETF交易量暫居前五名的證券經紀商分別為凱基證券台北分公司、元大證券總公司、富邦綜合證券總公司、國泰綜合證券總公司、大和國泰證券總公司；ETN交易統一證券表現亮眼，由其總分公司暫居前五名，依序為統一證券總公司、台中分公司、城中分公司、新竹分公司及屏東分公司。

櫃買中心表示，將於活動期間結束後，對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵，櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。