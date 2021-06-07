不畏疫情！「這三家」全收紅 外資連兩天買超京元電

京元電子（2449）、超豐（2441）、智邦（2345）爆發群聚疫情，三家公司今（7）日股價表現強勢力全數由黑翻紅作收，京元電收在42.5元，上漲0.8元，漲幅1.91%，統計外資單日買超6,592張，連二買，超豐也獲外資買超3,083張。

京元電苗栗竹南廠爆發外籍移工群聚感染事件，指揮中心下令所有外籍移工停止上班，京元電今日公告表示，預估6月產量將減少30～35%，約占6月營收30～35%，但對全年度財務業務應無重大影響。

京元電今日以40.8元開低，一度下滑至40.2元，近午盤股價翻紅，終場收在42.5元的當日最高價，上漲0.8元，三大法人中，外資買超，已是連二買，投信賣超91張，自營商買超635張，合計三大法人買超7,136張。

超豐今日以69元開低，近午盤翻紅，一度拉升至71.8元，終場收在70.9元，上漲0.1元，外資買超3,083張，投信買超251張，自營商買超69張，合計三大法人買超3,403張。