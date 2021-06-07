富邦台灣核心半導體ETF成立 6/10掛牌上市

著眼台灣半導體產業領先地位，及半導體是新科技發展共同必要的關鍵要素，投資半導體產業等於參與眾多新科技的發展，富邦投信已在5月成功募集富邦台灣核心半導體ETF，募集金額已逾60億元，6月2日獲金管會核准成立，預計6月10日掛牌上市。

隨著新科技的發展，主題型ETF成為熱門投資標的，包括5G、未來通訊、電動車、物聯網等，相關產品除在國外盛行外，國內投信也接軌國際陸續推出相關ETF產品，在眾多主題型ETF中，投資人可能會出現難以抉擇的狀況。

富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳靜如表示，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。

富邦台灣半導體(00892)ETF追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」標的指數成分股的選股，使用半導體價值產業鏈系統捕捉完整上、中、下游公司後，最後以公司獲利指標：營業毛利除以總資產(Gross Profit / Asset，簡稱GPA)決定最後成分股，也就是本業獲利能力較佳的公司將被優先納入。

在使用GPA篩選指數成分股後的結果，不只「ICE FactSet台灣核心半導體指數」表現5年來總報酬表現較大盤及台灣電子類指數優異，也優於同類型指數。此外，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」2020年之GPA為0.33，大幅高於台灣加權指數的0.16及同類型的台灣ESG永續關鍵半導體指數的0.26，顯示該指數成分股在本業獲利能力較佳。

進一步再以公司治理評鑑檢視「ICE FactSet台灣核心半導體指數」成分股，公司治理評鑑前5%的優質企業於該指數佔比高達近6成，而同類型的台灣永續關鍵半導體指數僅有約42.45%的企業公司治理評鑑在前5%。陳靜如指出，這顯示GPA不僅與個股報酬率有著正相關，亦可為投資人嚴選出公司治理評鑑名列前茅的好公司。

若是注重配息的投資人，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」在2020及2019分別有2.46%及3.90%的殖利率，雙雙高於同類型台灣ESG永續關鍵半導體指數。

陳靜如特別提醒，半導體產業要的是高成長，通常公司都把盈餘拿去開發產能跟研發新製程，所以配息率通常不會太高，加上配息配發給投資人時都會扣掉作業成本、匯費等，如果每年配息次數太多，對小資族來說也是無形中被吃掉的成本，因此，半年配會是比較適合小資族的選擇。