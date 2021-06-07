運輸股領跌台股收跌63.5點 三大法人賣超71.34億

台股今（7）日開高走低，盤中一度失守萬七，下滑至16,775.85點，重挫371.56點，終場則以17,083.91點作收，下跌63.5點，成交量4,892.89億元；三大法人賣超71.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.21億元，投信買超18.51億元，自營商賣超（合計）11.63億元，其中自營商（自行買賣）買超5.13億元，自營商（避險）賣超16.77億元。

台股今日以17,176.09點開出，上漲28.68點，一度拉升至17,189.23點，盤中一度重挫371.56點失守萬七，之後跌勢收斂，強勢的傳產股包括運輸股、鋼鐵股等走弱，貨櫃三雄曾一度跌停，終場收黑，多頭指標轉至造紙股及ABF載板等，大盤指數收17,083.91點，萬七失而復得，跌幅0.37%。