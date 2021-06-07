快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運輸股領跌台股收跌63.5點 三大法人賣超71.34億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（7）日開高走低，盤中一度失守萬七，下滑至16,775.85點，重挫371.56點，終場則以17,083.91點作收；三大法人賣超71.34億元。圖為台股示意圖，本報資料照片
台股今（7）日開高走低，盤中一度失守萬七，下滑至16,775.85點，重挫371.56點，終場則以17,083.91點作收；三大法人賣超71.34億元。圖為台股示意圖，本報資料照片

台股今（7）日開高走低，盤中一度失守萬七，下滑至16,775.85點，重挫371.56點，終場則以17,083.91點作收，下跌63.5點，成交量4,892.89億元；三大法人賣超71.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.21億元，投信買超18.51億元，自營商賣超（合計）11.63億元，其中自營商（自行買賣）買超5.13億元，自營商（避險）賣超16.77億元。

台股今日以17,176.09點開出，上漲28.68點，一度拉升至17,189.23點，盤中一度重挫371.56點失守萬七，之後跌勢收斂，強勢的傳產股包括運輸股、鋼鐵股等走弱，貨櫃三雄曾一度跌停，終場收黑，多頭指標轉至造紙股及ABF載板等，大盤指數收17,083.91點，萬七失而復得，跌幅0.37%。

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

台股早盤下挫逾300點 跌破萬七關卡

法興業銀行：台股貴 狂熱不會永久不退 亞股漲勢有逆風

貨櫃股領軍 台股開盤點上漲28點

台股震盪整理 持續關注疫苗和疫情

相關新聞

台股高低震盪逾400點 當沖比創史上第3高

台股今天盤中高低震盪逾400點，當沖比又拉高至50%之上，為歷史第3高；今天融資餘額約新台幣2459.21億元，較前一交...

不畏疫情！「這三家」全收紅 外資連兩天買超京元電

京元電子（2449）、超豐（2441）、智邦（2345）爆發群聚疫情，三家公司今（7）日股價表現強勢力全數由黑翻紅作收，...

證交所：上市公司宜加強防疫措施 依規即時發布重訊

證交所表示，近來我國面對新冠肺炎疫情以來最嚴竣之考驗，中央流行疫情指揮中心於5月19日公布提升全國疫情警戒至第三級，政府...

運輸股領跌台股收跌63.5點 三大法人賣超71.34億

台股今（7）日開高走低，盤中一度失守萬七，下滑至16,775.85點，重挫371.56點，終場則以17,083.91點作...

6月ETF「配息王」出爐！這檔配息率衝上5.98%

復華投信三檔高配息ETF-FH富時不動產（00712）、FH彭博新興債（00711B）及FH彭博高收益債（00710B）...

太陽能需求旺 白銀ETF看漲

拜登力推太陽能等再生能源，白銀身為太陽能板重要元件，在太陽能設備預期爆發性成長，期貨價格步步高，伴隨近期中東地緣政治衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。