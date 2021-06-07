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萬七失而復得 台股跌63點收17,083點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（7）日盤中曾挫低300餘點，失守萬七點關卡，不過，多頭奮力拉抬，收盤下挫63.5點，收盤指數17,083.91點，成交量4,892.89億元。（本報系資料庫）
台股今（7）日盤中曾挫低300餘點，失守萬七點關卡，不過，多頭奮力拉抬，收盤下挫63.5點，收盤指數17,083.91點，成交量4,892.89億元。（本報系資料庫）

台股今（7）日盤中曾挫低300餘點，失守萬七點關卡，不過，多頭奮力拉抬，收盤下挫63.5點，收盤指數17,083.91點，成交量4,892.89億元。

大盤今日開出小高盤，面板及貨櫃族群開盤上揚，但盤中買盤不繼且賣壓釋出，貨櫃三雄曾同步跌停，台積電（2330）也不給力，大盤指數下滑到16,775點；盤中多頭指標轉由造紙類股及ABF載板接替，永豐餘（1907）、華紙（1905）、景碩（3189）、欣興（3037）等股竄高，聯詠（3034）、敦泰（3545）、南電（8046）與晶相光（3530）走強。今日盤中出現急殺，除了投資人擔憂國內新冠肺炎疫情變化之外，美國是否升息又成為市場熱議焦點，也影響投資人進場偏多意願。

第一金投顧表示，美國費半、那斯達克指數回到多頭軌道，目前整理階段的績優電子股將是買點，盤面熱絡的鋼鐵、航運、面板各種報價到第3季以前，將維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點。景氣仍維持擴張階段盤勢仍可偏多看待。由於各公司5月營收將於10號前陸續公告，可持續檢視財務數字及後續展望，選股由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚且進入旺季的個股較為防守，須控制好持股水位與風險。

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