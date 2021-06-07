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富邦媒股價再刷歷史天價 盤中超車祥碩股價擠進前五強

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

市場看好宅經濟動能持續延燒，尤其伴隨疫情擴散，電商滲透率可望再攀升，富邦媒（8454）今（7）日盤中股價來到1,440元，上漲100元，漲幅超過7%，再度刷新歷史紀錄，盤中股價一度超車祥碩（5269），擠進台股高價股前五強。

富邦媒在今年農曆年後、2月下旬，股價首度突破千元大關，之後即在千元大關上下盤旋，5月中旬本土疫情升溫，雙北升為三級警戒，富邦媒股價站上1,300元關卡，伴隨國內疫情遲遲無法降溫，且疫情多點擴散，富邦媒站上1,400元關卡，向1,500元大關叩關，以今日盤中來到1,440元計算，累計今年以來股價漲幅126%。

法人表示，本土疫情升溫促使更多消費者轉往電商消費，富邦媒5月營收表現可期，預計富邦媒今年交易訂單數年成長超過3成，且伴隨民眾上網採購生鮮與一次購足大眾物資，平均客單價也可望有超過2成的成長，有助富邦媒今年營收獲利表現。

另就長線來看，富邦媒南區物流中心已在今年第2季動土，中部主倉也已找到理想標的，未來中、南部兩大倉儲將加入營運陣容，將可加快momo服務中南部的在地消費者，同時也有助於當地物流產業鏈，培植在地供應商與配送商。

富邦媒 疫情

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