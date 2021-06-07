貨櫃三雄如預期納入台灣50成分股 盤中股價一度跌停

台灣50新成分股納入貨櫃三雄，加上最新一期運價指數再創新高，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今（7）日早盤開高，但早盤股後翻黑，三雄一度齊重挫至跌停；陽明及長榮盤中打開跌停。

根據4日最新一期SCFI貨櫃運價指數3,613.07點，較前一周3,495.76點，上漲117.31點，漲幅3.35%，續創新高；所有遠洋線都上漲，包括遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價同步創新高。

陽明最新公布4月獲利自結，稅後純益88.67億元，年增5,061.88%，每股純益2.66元，創單月新高紀錄；萬海4月稅後純益61.52億元，年增1,101.57%，每股純益2.75元；法人看好長榮4月獲利也將相當不錯。

長榮早盤以119元紅盤開出，盤中翻黑亮燈跌停，股價下滑至105元；陽明以117.5元開高，盤中下滑至跌停104元；萬海早盤以157元開高，盤中翻黑重挫至跌停140元；陽明及長榮盤中打開跌停。