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貨櫃三雄如預期納入台灣50成分股 盤中股價一度跌停
台灣50新成分股納入貨櫃三雄，加上最新一期運價指數再創新高，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今（7）日早盤開高，但早盤股後翻黑，三雄一度齊重挫至跌停；陽明及長榮盤中打開跌停。
根據4日最新一期SCFI貨櫃運價指數3,613.07點，較前一周3,495.76點，上漲117.31點，漲幅3.35%，續創新高；所有遠洋線都上漲，包括遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價同步創新高。
陽明最新公布4月獲利自結，稅後純益88.67億元，年增5,061.88%，每股純益2.66元，創單月新高紀錄；萬海4月稅後純益61.52億元，年增1,101.57%，每股純益2.75元；法人看好長榮4月獲利也將相當不錯。
長榮早盤以119元紅盤開出，盤中翻黑亮燈跌停，股價下滑至105元；陽明以117.5元開高，盤中下滑至跌停104元；萬海早盤以157元開高，盤中翻黑重挫至跌停140元；陽明及長榮盤中打開跌停。
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