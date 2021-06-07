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台股投資布局 建議轉向中長期成長趨勢產業

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 近一周台股大致呈現持續反彈走揚格局，盤面上主要由傳產股所帶動，電子族群則是漲跌互見。儘管台股面臨短線拉回壓力，不過周線仍寫下連三紅。

總體經濟方面，廖哲宏表示，美國 5 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 61.2，較前值小幅上揚，製造業活動持續擴張。5月製造業景氣持續擴張，企業和供應商仍在努力滿足不斷增長的需求水平，但交貨時間拉長、關鍵原物料短缺、大宗商品價格上揚以及物流困境等問題，也繼續影響製造業各領域。隨著歐美接種疫苗比例持續提升，預期歐美總體經濟持續回升。

產業部分，廖哲宏表示，大宗商品報價持續走揚，油價也來到今年高點，經濟逐步復甦帶動需求持續回升，紙類、航運、機票等相關報價持續走揚，帶動相關族群獲利持續上修，相關股票股價也紛紛來到近期新高。

廖哲宏表示，反觀電子族群，由於短期印度、東南亞疫情再起，恐怕影響短期點子產品需求，此外，中國五月電子產品像是手機以及電視銷售不佳，更重要的是，市場開始擔心歐美下半年陸續解封後，消費預算可能從電子產品轉向旅遊與服務，更添增科技產品需求展望的不確定。

在投資方向上，廖哲宏表示，儘管短期上游半導體以及部份零組件缺貨漲價依舊，不過在投資布局上，建議轉向中長期成長趨勢產業，像是電動車、AIoT，高速傳輸以及伺服器等相關產業。

製造業 台股

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