股海自由行／原物料王、電子小兵 6月有戲

5月中旬本土疫情擴散，台股從歷史高點17,709點跌到波段低點15,159點，大跌2,550點，融資快速瘦身，隨著確診人數不斷上升，延長三級警戒至6月14日，反而利空鈍化，雖外資5月賣超590億元，6月至今又賣超159億元，台股仍V型反彈到最高的6月3日17,311點，原本月線、季線反壓轉為支撐。

之前本欄點出「護國神船取代神山」太吸金，航運股占大盤成交量三成，電子成交比仍不到四成，萬海、陽明、長榮獲利大好，低本益比，接連創下歷史新高，7月15日長榮又要調漲美洲回亞洲運價，今年這三家公司都大賺近三個股本，負責承攬業務的台驊控股也創下139.5元新天價。

台灣許多民眾赴美打疫苗，長榮航6月赴美班機爆滿，6月7日開始增班，由每周三班增至七班；華航6月飛洛杉磯也將有部分航班換成較大的B777客機，6月3日股價皆跳空漲停。但華航6月4日天量128.1萬張，開高走低收平盤，當天台股成交金額四大天王長榮、陽明、華航、長榮航，「航海王」已成內資當沖天堂。

美國瘋狂印鈔換全球資源及商品，加上中國大陸2060年拚「碳中和」的綠色革命，今年以來包括鋼鐵、石化、水泥、紙漿、玻璃等各項原物料價格同步狂飆，因為去年美國需求降低，許多低階產能陸續淘汰，現在進入新的供需轉捩點，碳稅等環保成本增加，「高價原物料成為新常態」，上游原物料為王，下游成本大增。

大陸5月中旬打壓「黑色列」行情，國際鐵礦砂從歷史高點220美元之上，回落至每噸200美元，不過，中鋼6月盤價持續上漲8%，仍比國際大廠報價低，不影響獲利表現，二線鋼筋股廠海光、威致創下歷史新高，鋼鐵輪漲口訣：「南鋼勝北鋼，內需勝外銷」，台股戲稱「鋼鐵人」。

中國大陸禁廢令，紙類原料端結構改變，亞洲鄰近國家受惠，大陸工紙缺口，以進口補足，正隆以越南為生產基地，彈性供應中、台、越三地紙器與紙板需求；投信作帳永豐餘，更創下51元波段新高。華紙在兩岸大舉投入造林，總規模甚至比台北市面積還要大，每年可吸收二氧化碳約85萬噸，未來相關的碳匯交易價值可觀，股價超過30元創下波段高點，這些「紙片人」也很強。

高速運算爆炸性成長，帶動半導體技術成長，ABF載板最受惠，欣興創下歷史新高121.5元，景碩到121元、南電到366.5元，也很強勢。千金股最多的就是IC設計，矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY四千金，IP股王力旺6月3日再度摸到千元，聯發科也千元來回。面板驅動IC敦泰自結4月每股純益3.34元，超車天鈺的2.88元，天鈺5月營收再創新高20.5億元，月增17.1%，矽創、聯詠也很好，股價都太委屈。異軍突起是二年前併購日本panasonic晶圓廠MCU的新唐，持續創歷史新高。外資狂賣護國神山，電子小兵上場，台積電身邊的精材、弘塑、家登…可注意。

美國6月15日將全面解封，運動概念股受惠，現在美國各大運動賽事已經開放施打疫苗過的民眾入場，包括Nike製鞋股豐泰、寶成創下波段高，adidas概念股的百和也創波段高，成衣廠紡織股王儒鴻股價也創歷史新高，股價超過台積電，帶動上游的集盛、宜進、宏益、強盛、東和、聯發等低價紡織股接連大漲，集盛5月營收9.34億元，創21個月新高，前四個月每股純益1.47元，今年上游加工絲大漲，戲稱「蜘蛛人」，和航海王、鋼鐵人、紙片人並列原物料主角。

6月台股看「原物料王+電子小兵」，電子權值大股短期平平，竹科怕移工染疫，台灣訂疫苗不夠，還卡著民間申購，外資炒匯不炒股，只能靠內資勝外資。還好大雨來，缺水問題靠老天解決了，其他呢？（作者是萬寶投顧董事長）