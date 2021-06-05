臺灣50成分股 航運三雄入列

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
富時指數公司公布臺灣50指數成分股調整，一口氣新增長榮、陽明、萬海及友達。（本報系資料庫）
富時指數公司公布臺灣50指數成分股調整，一口氣新增長榮、陽明、萬海及友達。（本報系資料庫）

富時指數公司昨（4）日公布臺灣指數系列成分股調整，臺灣50指數一如市場預期，一口氣新增航運三雄長榮、陽明、萬海及友達，剔除台灣高鐵等四檔；臺灣高股息指數新增友達、長榮、群創、超豐和南帝，剔除聯強等二檔。除了臺灣高股息指數因有審核過渡期，其他指數調整皆於18日盤後生效。

目前追蹤臺灣指數系列相關商品，以元大台灣50ETF規模最大，昨日規模達到1,736億元，其次元大高股息超過766億元，富邦台50有129億元，富邦科技52億元，加上元大中型100等ETF，此次成分股調整牽動近2,800億元資金規模。

其中，長榮和友達堪稱大贏家，雙雙納入追蹤規模龐大的臺灣50指數及臺灣高股息指數，這兩檔相關ETF規模就有2,643億元。長榮海在市場預期的臺灣50指數外，還納入臺灣高股息指數，令人驚喜。

根據富時公布，臺灣50指數此次新增長榮、陽明、萬海及友達，剔除台灣高鐵、緯穎、正新和可成。候補名單群創、開發金、儒鴻、智邦及富邦媒。

臺灣高股息指數則新增友達、群創、超豐、長榮、南帝。剔除聯強和神基。

臺灣中型100指數新增台灣高鐵、緯穎、正新、可成、中鴻、南帝、彩晶、AES-KY、慧洋-KY、南紡、東鋼及正隆。剔除長榮、萬海、陽明、友達、台表科、南港、亞太電、貿聯-KY、遠百、同欣電、神基和啟碁。候補名單為天鈺、豐興、中石化、文曄、敦泰、燁輝、統一證、中華、台聚及群益證。

臺灣資訊科技指數新增彩晶，剔除台表科、貿聯-KY、同欣電、神基。

臺灣發達指數增中鴻、南帝、AES-KY、慧洋-KY、南紡、東和鋼鐵、正隆。剔除南港、亞太電、遠百及啟碁。

至於臺灣高股息指數自指數審核生效日起，連續五個交易日為定期審核過渡期，期間每檔成分股的權重調整採過渡期間權重，生效日為6月21日、22日、23日、24日及25日。

高股息 長榮 友達

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