台股傳產火 成交占比近六成

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（4）日受制美科技股走弱，以及高檔獲利賣壓出籠，回測5日線17,157點，電子股資金大失血，成交占比降至36.1%，是2011年元月4日來新低，反觀航運等傳產族群，占比高達59.8%，是有統計以來最高水準。

綜合日盛投顧總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清等法人看法，台股本波彈幅不小，高低點達2,151點或14.1%，加上來到高檔壓力區，獲利了結與解套等賣壓出籠，所幸基本面強勁，以及季底作帳效應，小幅拉回震盪換手後，可望再度盤堅，建議擇優布局。

美國經濟數據良好引發通膨隱憂，以及擴大陸企黑名單，拖累半導體為首的科技類股走軟，台股昨日大型電子股普遍收黑，以及部分漲多傳產原物料股拉回下，出現本波反彈來首度跌破5日線，終場跌98點收17,147點，成交量縮至4,412億元，為5月27日來新低。

歐美地區解封帶動終端積極回補庫存，加上塞港、缺工、缺櫃等效應，航運等原物料族群成為當紅炸子雞，吸引市場資金瘋狂搶進或當沖，交投異常火爆，再加出現搶機票，華航與長榮航更爆出史上最大量128.1萬張與68.4萬張，統計昨日傳產族群成交占比達59.8%，是有統計以來最高，光航運就占36.1%，為次高水準。

電子股因下半年景氣疑慮、通膨隱憂，以及美中科技對抗等，成交占比在5月10日、11日、24日，以及6月2日均低於四成，昨日更進一步降至36.1%，是2011年1月4日來新低。

近期操作反覆的外資，昨日反手調節166億元，累計本周小賣27億元，終止連二周買超；外資在台指期淨空單增加2,859口至27,839口，為5月12日來新高。

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