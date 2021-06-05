股海自由行／航運、鋼鐵、紡織 還有題材

毫無疑問，本土新冠疫情仍是6月台股觀察重點，本土疫情爆發後，近兩日有轉趨嚴重之勢。不過，幸好台股有基本面的支撐，加權指數連續仍在17,000 點之上，台股中以其傳產指數已回到近今年歷史高點，加上市場聚焦美國總統拜登6兆美元預算案國會攻防，航運、鋼鐵、紡織、造紙族群又有報價、碳中和等題材，預料短線仍會是盤面焦點。

至於電子族群，即將迎接下半年旺季，然因市場資金及基期因素，將以個股表現為主。

儘管台股對新冠疫情的利空反應逐漸淡化，但內需受創是不爭的事實，觀光、餐飲、娛樂等服務業首當其衝，所幸政府緊急推出紓困4.0，減緩對GDP的衝擊；另一方面，歐美數國疫苗施打比率已達三成之上，經濟陸續解封正帶動補庫存需求，台灣出口占GDP達六成以上，上市櫃公司外銷比重也高，因此對主要客戶在歐美的業者而言，只要台灣疫情警戒未升至四級，營運損害情況可控。

類股表現方面，紡織股強勢，由於歐美疫苗陸續接種，隨著後續歐美解封，有利於運動休閒與紡織品牌業者回補庫存，此外，印度新冠疫情持續嚴峻，棉花供給受到壓抑，因而增加化學纖維的替代效益，紡纖股成為重要強勢族群；拜登政府提出基建計畫，各國也多有基礎建設計畫下，需求面殷切提供下檔支撐，整體鋼鐵持續強勢。

中國大陸將於2030年二氧化碳排放達到頂峰、2060年前力爭實現碳中和的總體目標，而2030年碳排放達到頂峰行動方案將逐步落實，推動煤炭清潔高效能運用、大力發展新能源並加快建設碳交易市場等。中國國家統計局最新公布，2013年~2017年各行業二氧化碳排放量中，鋼鐵行業碳排放量占比位居次近五年平均為18.4%，為達到減碳目標，決策層將進一步限制高碳排放行業經營活動或勒令轉型，預期十四五計畫將政策落實的更為嚴謹，小型鋼廠將面臨淘汰，有利行業整併及鋼價。

汽車方面，消費力道回升，美國4月新車銷量年增108.9%。目前美國車企庫存偏低，消費動能持續回升，加上低基期效應，預期5月新車銷售將維持強勁成長。隨疫苗問世，全球需求復甦，預估2021年全球汽車銷量年增9.8%，美國及歐洲車因基期偏低，銷量將呈現雙位數回升，可關注相關供應鏈。

（作者是台新投顧總經理）