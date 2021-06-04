鴻海董事及經理人酬金出爐 劉揚偉成為億元男

鴻海（2317）昨 (4) 日上傳 2020 年度年報，在董事及經理人酬金方面，單就鴻海本身來看，身兼總經理的鴻海董事長劉揚偉，首度跳增至 1 億元以上，另外，鴻騰主席盧松青則連續兩年個人酬金突破億元。

劉揚偉成為億元男，當之無愧，2019年時，鴻海每股平均市價為89.45元，2020年漲到93.58元，2021年第1季則為91.90元，可以看出，掌舵之後的劉揚偉，確實為鴻海的股東價值，做出具體貢獻。

若是與 2019 年相比，劉揚偉個人酬金，從原本的 3000到5000 萬元，到2020年一舉跳增至億元以上，主要是劉揚偉身兼董事長及總經理，加上2020年也是他掌舵鴻海首個完整年份，使得酬金大幅增加；至於鴻海創辦人郭台銘，酬金仍在 100 萬元以下。

若加上鴻海，以及所有轉投資事業酬金來看，除了盧松青與劉揚偉並列 1 億元以上級距，鴻海副董事長李傑則在 1500至3000 萬元、夏普會長戴正吳則在 1000至1500 萬元。

經理人方面，鴻海去年啟動接班計畫，鴻海集團旗下事業群總經理，例如游象富、呂芳銘、簡宜彬、陳緯等卸任經理人職務，由王城陽、姜志雄、林忠正、褚承慶等接任，因此2020年經理人酬金名單出現極大的變化。

除了劉揚偉之外，王城陽則是另一個酬金來到億元以上的事業群總經理，外界推估，應是與他接掌鴻海最大的智慧型手機組裝業務有關，另外，姜志雄、林忠正、褚承慶等，以及財務長黃德才，酬金則在 5000 萬到 1 億元之間。