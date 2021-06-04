外資賣超166.49億 賣超聯電88,380張最高

台股今（4）日收17,147.41點，三大法人合計賣超163.67億元，其中外資賣超166.49億元，外資賣超前十大中，賣超聯電（2303）居冠，新進台灣50成分股的友達（2409）、長榮（2603）也遭外資賣超。

外資今日賣超前十大個股依序是聯電、友達、群創（3481）、長榮、彩晶（6116）、華邦電（2344）、華紙（1905）、彰銀（2801）、南亞科（2408）、開發金（2883）等；賣超前十大中，電子股占6檔，其中有3檔面板股。

外資賣超聯電88,380張，居外資賣超冠軍；友達新進榜台灣50成分股，但遭外資賣超33,912張，居第二大賣超個股；外資賣超第三大為群創，賣超29,078張；另外，也是新進榜台灣50成分股的長榮遭外資賣超26,475張。

證券交易所與富時國際合編臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果出爐，今日宣布長榮、陽明（2609）、萬海（2615）及友達納入台灣50成分股，群創則列候補名單，相關成分股納入及刪除變動將自6月18日交易結束後生效（即自6月21日起生效）。

新進台灣50成分股中，友達、長榮、萬海及列入候補的群創都遭外資賣超，不過，陽明則是獲外資買超。

外資今日買超前十大個股依序是長榮航（2618）、元大滬深300正2（00637L）、京元電子（2449）、聯成（1313）、中石化（1314）、華新（1605）、大成鋼（2027）、華泰（2329）、彰源（2030）、凌陽（2401）等；買超長榮航37,154張，居外資買超個股冠軍。

台股收在17,147.41點，下跌98.75點，周線上漲276.55點，漲幅1.64%，也讓周K線連三紅；三大法人中本周外資賣、內資買，外資小幅賣超27.93億元，投信買超10.19億元，自營商回補台股力道較大，本周買超105.6億元，三大法人合計本周買超87.86億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，國內疫情對台股影響已明顯淡化，指數沿著短天期均線收復之前的重挫缺口，但因美國科技股近期仍處於震盪走勢，台股近期呈現區間偏多震盪機率大，目前市場聚焦QE是否縮減及通膨議題。

葉獻文認為，台灣股市近期將呈現外熱內冷，國內疫情不影響股市多方方向，但可能增加震盪波動，整體台股後市展望上，國外各國陸續進入解封狀態，有助台灣整體外銷數據持續亮眼，包括成衣、電動自行車等消費性產業都是主要受惠類股，國內疫情對台股影響實屬有限，若未來遇到因為疫情而引發的市場下跌，反而是逢低加碼台股的好時機。