台股下跌98點收17,147點 周K線連三紅

台股今(4)日受到美股下挫及傳產指標類股拉回修正影響，大盤開低走低，終場收盤下挫98.75點，收盤指數17,147.41點，成交量4,376.27億元。大盤反彈以來，周線已連拉三紅K棒，本周指數較前周上漲276.55點。

台股今日早盤仍能靠傳產的運輸及造紙類股匯集人氣，但中場過後的貨櫃三雄股未能延續強勢，當沖客反手殺出籌碼；華航（2610）與長榮航（2618）也未能守住強勢，爆出巨量而引發持股疑慮。

第一金投顧說，台股目前已經碰到前波套牢區，需要時間化解籌碼，投資人可趁壓回時伺機布局。目前國際仍然處於景氣擴張階段,各種報價到第３季以前，都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運、面板報價停止上漲以前，先不預設高點。只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第2季、第3季仍會向上的個股。

近期美國費半、納斯達克回到多頭軌道，目前績優的電子股整理中將是買點，選股可由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前面板、鋼鐵、半導體、半導體設備、顯卡、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，須控制好資金水位與風險。