居家辦公投資不延遲 元大證券美股即時資訊將上線

隨著台灣疫情爆發，大多數的民眾已開始居家辦公。元大證券走在市場最前端，繼2018年和Nasdaq深入合作、2019年以「We know Asia」的鮮明品牌形象華麗登場Nasdaq Tower、2020 年秉持ESG精神關心世界疫情，於Nasdaq Tower電視牆播放暖心標語之後，2021年更與Nasdaq有進一步深入的合作，顛覆過往規則，為客戶爭取並建置最佳投資環境，投資人就算因為疫情宅在家，只要一機在手就能即時掌握美股投資資訊。

元大證券深耕國際市場，為台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一。為提供客戶更優質的投資環境，即將成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商。不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，就能透過投資先生App取得Nasdaq美股即時資訊。元大證券海外子公司元大香港、元大韓國也會陸續上線Nasdaq美股即時資訊，敬請投資人期待。

防疫期間，元大證券不忘提供投資人優質的全球市場資訊，讓客戶投資不中斷，並享有即時的資訊服務，參與全球金融市場。元大證券本著「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資」的理念，持續提升客戶權益，提供更完善、更周全的數位金融理財服務。