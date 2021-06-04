美國、日本都來救援 觀光類股指數盤中大漲3%

拜登宣布6月底向亞洲多國釋出700萬劑疫苗，台灣也在名單之中，加上日本政府計畫捐贈台灣120萬劑 AZ 疫苗可望在今（4）日下午抵台，並傳出日本後續日本還會捐贈更多疫苗，總量有望達到1,000萬劑，讓觀光類股逆勢大盤，成為盤面少數撐紅盤類股。指標股王品（2727）盤中來到152元，漲幅9%，包括紅馬-KY（2928）、易飛網（2734）盤中一度漲停。

上市觀光類股指數今盤中來到105.47點，盤中漲幅逾3%，持續從5月中旬創下的低點向上反彈，目前已回到5月初、本土疫情爆發前的水位。

台灣本土疫情自5月中旬爆發，之後確診人數一路攀升，旅行社與飯店業賴以為生的國旅市場，瞬間急凍，不僅出團全額退費、取消訂房依比例退款，隨著疫情升溫，相關業務更是直接關閉。緊接著政府更頒布禁令，全台自5月24日開始，所有餐飲店、飲料店全面禁止內用，大幅打擊國內餐飲業者生計。

不過，從上市觀光類股指數來看，類股在5月17日，也就是雙北宣布三級警戒後的第一個交易日創下低點86.47點後，就一路攀升，顯示市場認為，內需受到影響應只是一時，待此波疫情過去，餐旅業者的業績即可望快速回升。

另一方面，不論是飯店業者或是餐飲業者也在疫情期間加速佈局電商與零售，像是王品加速推動「王品瘋美食購物網」上線，集結頂級牛肉、生鮮良品、火鍋食材等，瞄準宅食商機。晶華（2707）也啟動數位轉型，建構自有的線上購物與點餐系統，不僅整合館內外8間餐廳菜色，也銷售自煮食材。