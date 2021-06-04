造紙股指數飆高 永豐餘盤中股價站上5字頭、創30年高點

造紙股好猛，類股指數早盤再度刷新紀錄!上市造紙類股指數早盤飆高，一度來到524.98點，創下1991年以來新高紀錄。買盤火力集中在永豐餘（1907）集團，永豐餘早盤股價一度站上5字頭，來到51元，漲幅近8%，股價一舉創下30年來高峰，華紙（1905）早盤股價站上3字頭，來到30.85元，漲幅逾6%，股價創21年新高。不過，受大盤回檔影響，造紙股盤中回吐漲幅，呈現漲勢收斂。

永豐餘今年以來題材豐厚，集三千寵愛於一身。旗下小金雞永豐實已取得上市審議委員會通過，今年可望順利掛牌上市。同時，市場傳出，永豐餘旗下工紙近期將發動今年第二波漲價，在轉投資方面，漿價漲勢未歇，加上華紙近年積極研發的全系列非塑食安用紙，也可望在這一波疫情加速外送、外帶市場成長下，需求攀升。市場看好，華紙今年可望扭轉過去兩年的頹勢，由虧轉盈，

在其他轉投資方面，也幾乎都受惠疫情，營運攀升。包括電子紙大廠元太（8069）在遠距商機帶動下，旗下電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤需求強勁，乳膠NBR供應商申豐（6582）因疫情使全球醫療級手套需求大增，下游客戶紛紛提高用料庫存、展開增產，帶動NBR乳膠出貨表現。

法人表示，紙價持續調漲，下半年將進入紙業傳統旺季，表現可望更勝上半年，加上中國落實禁廢令後，具有林漿紙一貫化廠或是海外具回收紙漿產能的廠商將大幅受惠，看好永豐餘不論是在紙業或是其他轉投資今年都將迎來高獲利的一年，是推升永豐餘股價站上5字頭的主要動能。