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航運股海空都吸金 航空雙雄盤中成交量逾150萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

台股今（4）日開低走低，盤中大跌逾百點，運輸股占大盤成交量仍是領先電子股，個股成交量前四大清一色是航運股，華航（2610）、長榮航（2618）居個股成交量冠亞軍，長榮、陽明（2609）分居三、四名；不過，航空雙雄盤中漲停相繼打開，盤中合計成交量超過150萬張。

美國7月有望正式解封，近期自台赴美旅客暴增，留學生、滯台美國公民、赴美打疫苗者，掀起一波赴美潮，長榮航首度在疫情後增班，緊急加開台北赴美國客運班次，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班，目前台北飛洛杉磯航班每班均客滿。

客運之外，航空貨運的運價仍位於高檔，由於華航正在進行「清零計畫2.0」專案，不少急單轉至長榮航，市場預期長榮航5月營收表現將反應貨運業績。

長榮航今日開高後攻上漲停22.05元，但盤中打開一度下滑至21.1元，盤中漲幅逾7%，盤中成交量爆出逾52萬張；華航早盤開高後也一度攻上漲停22.55元，但盤中打開，一度下滑至20.55元，距平盤20.5元不遠，盤中漲幅近3%，成交量則是高居市場之冠，爆出逾98萬張的大量。

長榮航 美國公民 華航

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