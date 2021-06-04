半導體產能拉警報到2023年 法人：有利相關企業獲利

也許很多投資人會充滿疑惑：為什麼行情和疫情的關係似乎呈現反向發展？也就是説當疫情仍然嚴峻、尚未獲得控制時，股市行情卻是先出現重挫探底之後，就開始持續震盪走高的局面呢？其實這是見樹不見林的謬誤！

2021-06-04 08:38