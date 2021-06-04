半導體產能拉警報到2023年 法人：有利相關企業獲利
高盛近期的全球半導體產業報告指出，晶圓代工先進製程的產能供需緊張的情況將持續到2023年。全球半導體產能拉緊報，法人說，對於企業來說，代表未來數年獲利有撐，投資人可多加留意相關半導體ETF。
高盛報告指出，過去20年半導體產業（不含記憶體）以4%年複合成長率的速度擴張，但中游晶圓代工的年複合成長率高達10%，且速度還再加快；2021年到2023年全球主要晶圓代工廠的資本支出將是過往的2倍以上，到2023年全球晶圓代工的年複合成長率將提速到16%，台廠晶圓代工於全球市占率的比例還有提升空間。
中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示， 由於宅經濟及5G通訊世代起飛，各類終端產品升級5G蔚為風潮，推升相關驅動IC、電源管理IC、微控制器MCU等晶片需求量暴增，導致代工產能持續緊缺，未來預計代工與晶片價格仍有調漲空間。各大晶圓代廠為因應急增需求，持續擴張產能，近期市場亦浮現雜音，認為晶圓代工廠的產能擴張已近高峰，但如果聚焦先進製程，根據高盛預估，先進製程的產能將從2021年的360億美元，成長到2023年約520億美元，逾40%的增長空間。
另一方面，因疫情興起的雲端需求也不可小覷。張圭慧表示，美中為雲端服務的兩大主要市場，美國第1季雲端產業的資本支出仍高逾30%，中國雲端供應大廠的資本支出也有上揚趨勢，預料下半年雲端需求動能強勁，將成為貢獻半導體業營收的另一支柱。
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