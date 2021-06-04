快訊

內政部：房東若因房客確診拒住 可處最高15萬元罰鍰

全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布

半導體產能拉警報到2023年 法人：有利相關企業獲利

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

高盛近期的全球半導體產業報告指出，晶圓代工先進製程的產能供需緊張的情況將持續到2023年。全球半導體產能拉緊報，法人說，對於企業來說，代表未來數年獲利有撐，投資人可多加留意相關半導體ETF。

高盛報告指出，過去20年半導體產業（不含記憶體）以4%年複合成長率的速度擴張，但中游晶圓代工的年複合成長率高達10%，且速度還再加快；2021年到2023年全球主要晶圓代工廠的資本支出將是過往的2倍以上，到2023年全球晶圓代工的年複合成長率將提速到16%，台廠晶圓代工於全球市占率的比例還有提升空間。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示， 由於宅經濟及5G通訊世代起飛，各類終端產品升級5G蔚為風潮，推升相關驅動IC、電源管理IC、微控制器MCU等晶片需求量暴增，導致代工產能持續緊缺，未來預計代工與晶片價格仍有調漲空間。各大晶圓代廠為因應急增需求，持續擴張產能，近期市場亦浮現雜音，認為晶圓代工廠的產能擴張已近高峰，但如果聚焦先進製程，根據高盛預估，先進製程的產能將從2021年的360億美元，成長到2023年約520億美元，逾40%的增長空間。

另一方面，因疫情興起的雲端需求也不可小覷。張圭慧表示，美中為雲端服務的兩大主要市場，美國第1季雲端產業的資本支出仍高逾30%，中國雲端供應大廠的資本支出也有上揚趨勢，預料下半年雲端需求動能強勁，將成為貢獻半導體業營收的另一支柱。

晶圓代工廠 半導體 雲端服務 高盛 晶片

延伸閱讀

資料中心用晶片需求強 博通本季營收料優於預期

京元電染疫風暴 半導體晶片供應流存暗湧

台積電評價 維持買進

聯電、新唐營運熱翻天

相關新聞

台股早盤跌逾百點 高端再吞第5根跌停

台股今(4)日開盤下跌21.1點，開盤指數為17,225點，早盤跌逾百點，台股今日主要受到美國科技股下挫較深的影響。

航運股海空都吸金 航空雙雄盤中成交量逾150萬張

台股今（4）日開低走低，盤中大跌逾百點，運輸股占大盤成交量仍是領先電子股，個股成交量前四大清一色是航運股，華航（2610...

推廣金融教育外加設計美學！大慶證改造「老號子」教菜籃族懂理財

92歲的老奶奶一早帶便當出門，來到俗稱「號子」的券商營業廳，直到下午1點半台股收盤後，才包袱款款離開。這樣的習慣，維持了30年，風雨無阻。

疫情嚴峻，台股卻「可能驚漲」？股市大戶：反彈持續到此時

也許很多投資人會充滿疑惑：為什麼行情和疫情的關係似乎呈現反向發展？也就是説當疫情仍然嚴峻、尚未獲得控制時，股市行情卻是先出現重挫探底之後，就開始持續震盪走高的局面呢？其實這是見樹不見林的謬誤！

運價強漲+拚進0050 滙豐上修長榮目標價至145元

滙豐先前喊長榮（2603）挑戰110元目標價，在長榮大漲飛越此一股價預測，該券商4日發布更新報告指出，中國大陸鹽田港出現...

凱基投顧：歐美報復性消費與蘋果換機潮助台股維持多頭

凱基投顧最新研究報告指出，過去一年以來，數位經濟與各國擴大基建已帶動全球延續超過一年的補庫存行情，未來除了上述兩股力量可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。