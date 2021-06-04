凱基投顧：歐美報復性消費與蘋果換機潮助台股維持多頭

凱基投顧最新研究報告指出，過去一年以來，數位經濟與各國擴大基建已帶動全球延續超過一年的補庫存行情，未來除了上述兩股力量可望延續之外，歐美經濟解封帶來的報復型消費潮與iPhone換機潮將支撐補庫存行情延續至2022年上半年，並有助台股維持多頭。

凱基投顧表示，過去一年以來，因疫情促成數位經濟與宅經濟的崛起，帶動消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等，同時疫情也導致民眾通勤方式改變，造成自行車需求大爆發。

展望未來，伴隨歐美即將迎來經濟解封，預期這波報復性消費潮除可望帶動筆電與自行車等消費動能的延續之外，也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上，同時深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費更將迎來顯著動能。

根據凱基投顧對供應鏈的調查，全球筆電出貨量繼去年大幅成長28%之後，今年預估仍有20%的增長，且明年依然有11%的高度增加。自行車產業目前的訂單能見度已延伸至2022年上半年，反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢並沒有因為經濟解封而減緩。

今年下半年新款iPhone升級程度雖有限，惟憑藉著現有全球將近10億名iPhone用戶當中僅約1億用戶升級至5G手機，凱基投顧相信，5G手機的升級需求將為蘋果延續去年底以來的超級循環。

此外，美國與歐洲市場分別占據iPhone需求的40%與16%，受惠歐美即將迎來經濟解封，以美國家庭過去一年積累超過2.2兆美元的儲蓄，占GDP的10.5%，報復性消費動能也將支撐用戶的換機預算。預估蘋果iPhone今年出貨量年增率將由去年的3%擴大至14%。

凱基投顧看好數位經濟、各國擴大基建、歐美報復性消費潮與蘋果換機潮四大補庫存動能下的受惠族群，包含筆電、伺服器、蘋概、成衣/製鞋、自行車、電動車、週期性類股、美國餐飲等。